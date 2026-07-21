В ингушской реке нашли не выжившего пожилого пловца, еще одного все еще ищут

В реке Асса на территории сельского поселения Нестеровское Сунженского района Ингушетии найдено тело 68-летнего мужчины, еще одного пропавшего продолжают искать. Об этом сообщил республиканский главк МЧС в своем Telegram-канале.

Информация об обнаружении пожилого мужчины без признаков жизни поступила к спасателям сегодня днем. В экстренной службе уточнили, что его нашли и вытащили из воды местные жители.

О пропаже этого человека ГУ МЧС по Ингушетии сообщало сегодня утром. Уточнялось, что мужчина исчез на окраине населенного пункта Алкун Сунженского района — предположительно упал в реку Асса и не смог выплыть.

В поисках пропавшего были задействованы шесть человек и одна единица техники.

Об исчезновении второго мужчины, которого ищут в Ассе, не приводится никаких подробностей, кроме его возраста: он 1987 года рождения. Личность найденного 68-летнего мужчины пока не установлена.

На сайте МЧС Ингушетии упоминается, что Асса на первый взгляд кажется безопасной для пловцов, но это впечатление обманчиво, поскольку скорость ее течения достигает 120 км/час. Купание там строго запрещено. Вода в реке холодная: даже летом она редко прогревается больше чем до 12–15°C. Кроме того, по ходу русла попадаются крутые обрывы с глубокими ямами, где возникают мощные водовороты, а под водой часто встречаются коряги. Из-за паводков после ливней в горах уровень воды быстро поднимается.

Ранее пропажа мальчика в реке в Ингушетии вскрыла экологическую катастрофу.