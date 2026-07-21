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В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

Гидрометцентр: в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
@Iamgolubev/twitter.com/Global Look Press

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Из заявления следует, что в столице особый режим будет действовать до 21:00 мск 21 июля, а в Подмосковье — до 21:00 мск 22 июля. Решение было принято в связи с прогнозируемыми в регионе грозой и усилением ветра.

«Днем в среду и в четверг в Москве пройдут местами кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с, а также в отдельных районах Московской области ожидаются гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с», — говорится в публикации.

Утром 21 июля специалист прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что текущая рабочая неделя в столичном регионе отметится осадками и понижением температуры воздуха. По его словам, 22 и 23 июля ливни приобретут эпизодический характер. Температура воздуха днем составит от +22°C до +24°C. К концу рабочей недели в Московскую область придет южный циклон, который вернет дожди. В основном осадки будут наблюдаться в восточной части Подмосковья. При этом к выходным циклон уйдет, добавил метеоролог.

Ранее синоптик рассказал, в каком регионе России в августе будет больше всего дождей.

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