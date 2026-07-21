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На квасе, кефире или воде — врач рассказала, какая окрошка полезнее

Врач Леденева: окрошка на кефире — номер один по полезности
Shutterstock

Окрошка считается одним из самых полезных летних блюд. Однако польза окрошки во многом зависит не только от состава, но и от того, чем она заправлена. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Леденева.

С точки зрения диетологии идеальной универсальной основы для окрошки не существует. Выбор зависит от состояния здоровья человека, особенностей пищеварения и его целей. При этом у каждого варианта есть свои преимущества и ограничения.

Кефир можно назвать одним из самых удачных вариантов. Он содержит полноценный белок, кальций, витамины группы B и живые кисломолочные бактерии, которые помогают поддерживать нормальную микрофлору кишечника. Благодаря белку такая окрошка лучше насыщает и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Кроме того, кефир обычно имеет невысокий гликемический индекс, поэтому после такого блюда не возникает резких скачков уровня сахара в крови.

Однако людям с выраженной непереносимостью молочных продуктов, аллергией на белок коровьего молока или обострением некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта такой вариант может не подойти.

Если речь идет о натуральном квасе живого брожения без большого количества сахара, такой вариант тоже можно считать полезным. Натуральный квас содержит органические кислоты и продукты брожения, которые благоприятно влияют на пищеварение.

Но, как предупредила врач, важно понимать, что большинство квасов, представленных в магазинах, содержат достаточно много сахара. Именно поэтому калорийность блюда может существенно увеличиваться. Кроме того, сладкий квас способен вызывать более выраженные колебания уровня глюкозы в крови и усиливать аппетит.

Также стоит учитывать, что квас содержит небольшое количество алкоголя, поэтому его употребление подходит не всем.

Самый простой и самый низкокалорийный вариант — окрошка на воде. Если добавить немного лимонного сока, горчицы или натурального йогурта, вкус получится достаточно насыщенным без лишних калорий.

При этом гораздо большее значение имеет не то, чем заправлена окрошка, а что в нее положили. Самой полезной будет окрошка, в которой много свежих овощей и зелени, есть качественный источник белка — например, отварная курица, индейка, нежирная говядина или яйца, а количество колбасы сведено к минимуму или она вовсе отсутствует. Также стоит умеренно использовать соль, поскольку именно она способствует задержке жидкости и может усиливать отеки в жару.

Ранее нарколог предупредил об опасности окрошки с алкоголем.

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