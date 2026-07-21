Врач назвал продукты, которые помогут от отеков летом

Многие летом замечают, что к вечеру обувь становится теснее, кольца начинают сдавливать пальцы, а на ногах остаются следы от носков. С чем связаны такие изменения и как уменьшить отечность с помощью питания, «Газете.Ru» рассказал врач-уролог «СМ-Клиника» Владислав Штейнбок.

«При высокой температуре окружающей среды сосуды расширяются, чтобы организм мог эффективнее отдавать тепло. На этом фоне часть жидкости легче выходит из сосудистого русла в ткани, поэтому и появляются отеки. Дополнительно ситуацию усугубляют длительное пребывание на ногах, сидячая работа, перелеты, недостаток движения, а также привычка употреблять много соленой пищи и пить сладкие газированные напитки», — объяснил врач.

Штейнбок отметил, что многие при появлении отеков начинают ограничивать потребление воды, однако это является одной из самых распространенных ошибок. Когда организму не хватает жидкости, он, наоборот, начинает удерживать воду. Поэтому в жаркую погоду важно соблюдать достаточный питьевой режим и ориентироваться прежде всего на чувство жажды, уровень физической активности и температуру воздуха.

По его словам, большое значение имеет и рацион. Летом стоит отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием воды. Хорошим выбором будут огурцы, кабачки, помидоры, листовая зелень, болгарский перец, а также ягоды. Они помогают поддерживать водный баланс и при этом содержат мало калорий.

Кроме того, врач рекомендовал чаще включать в меню продукты, богатые калием. Этот минерал участвует в регуляции водно-солевого обмена и помогает поддерживать нормальный баланс жидкости в организме. Источниками калия являются абрикосы, персики, дыня, картофель, бобовые, шпинат и авокадо.

При этом, как подчеркнул врач, полностью исключать соль из рациона не нужно. Натрий также необходим организму, однако летом желательно избегать избытка соленых продуктов. Колбасы, копчености, чипсы, соленые снеки, фастфуд, маринады и большое количество соусов могут усиливать задержку жидкости.

«Еще один продукт, который нередко становится причиной утренних отеков, — алкоголь. Он сначала способствует потере жидкости, а затем организм начинает активно компенсировать обезвоживание, задерживая воду. Именно поэтому после вечерних посиделок многие замечают выраженную отечность лица», — пояснил врач.

«Лучшим выбором остается обычная вода. Также подойдут несладкие морсы, вода с лимоном или мятой, охлажденные травяные чаи без сахара», — добавил Штейнбок.

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