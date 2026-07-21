Российские регионы потратили более 11 млрд рублей на благоустройство парков к лету

Госзакупки на благоустройство парков к лету 2026 года достигли 11,3 млрд рублей

За три месяца (апрель — июнь 2026 года) в отрасли благоустройства парков и парковых территорий для отдыха завершено 1030 тендеров на общую сумму 11 312 714 300 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики платформы РосТендер.

В рамках контрактов заказывались работы по устройству покрытий (плитка, асфальт, резиновая крошка), установке малых архитектурных форм (скамьи, урны, качели, остановочные павильоны), монтажу систем освещения и видеонаблюдения, озеленению. Также в ряде проектов предусмотрены фонтаны, мемориалы, уличные сенсорные киоски, перголы, объекты для маломобильных групп населения.

Лидерами по сумме закупок оказались:

— Приморский край — 1 044 037 999 руб.;

— Ростовская область — 950 972 042 руб.;

— Пермский край — 588 540 120 руб.;

— Санкт-Петербург — 469 249 613 руб.;

— Ярославская область — 417 031 091 руб.

Суммарно первые десять регионов потратили 5,29 млрд рублей — около 47% от общего объема.

Эксперты также привели примеры крупнейших контрактов.

МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре» (Соликамск, Пермский край) заключило контракт на благоустройство центрального сквера по проекту «Сила соли сквозь столетия» на 361 млн рублей. В перечне: строительство фонтана с чашей и насосной, монтаж оборудования, устройство плиточного покрытия, высадка 415 деревьев, посев газона, наружное освещение, видеонаблюдение, акустическая и лазерная системы, поливочный водопровод, ливневая канализация. Срок окончания — декабрь 2027 года.

Администрация Покровского сельского поселения (Ростовская область) заключила контракт на благоустройство Сквера Победы на 21,8 млн рублей. Закуплены затеняющие элементы из бруса, остановочный павильон, уличный сенсорный киоск с 55-дюймовым дисплеем, мемориал с подсветкой, а также светильники и саженцы деревьев.

Администрация Арсеньевского городского округа (Приморский край) завершила закупку на благоустройство парка «Восток» — установка малых архитектурных форм на 4,45 млн рублей. Заказаны качели «Тройка» и «Гнездышко», скамьи (20 шт.) и урны (19 шт.) из лиственницы и стали с антикоррозийным покрытием.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга провела тендер на благоустройство сквера Петра Великого в Сестрорецке (1 этап) на 47 млн рублей. Проект включает зоны отдыха с мощением и гранитной плиткой, площадки у памятников, пешеходные коммуникации, наружное освещение, озеленение, перголы, уличную мебель, видовые места для фотографирования. Окончание работ — 1 сентября 2026 года.

Ранее выяснилось, что госзакупки дорожного ремонта в первом квартале достигли 645 млрд рублей.