У партии Орбана в Венгрии забрали компьютеры с данными

Telex: дата-центр «Фидес» обыскали по делу о хищении из фонда культуры Венгрии

Венгерские следователи изъяли оборудование из дата-центра с серверами правящей партии «Фидес». Обыск связан с делом о хищении средств Национального культурного фонда (NKA), сообщает издание Telex со ссылкой на заявления PR-директора партии по Берталана Хаваши и представителя прокуратуры Бач-Кишкуна Марианны Бодо.

По словам Хаваши, следователи явились без предупреждения и заявили о конфискации всей телекоммуникационной системы и базы данных партии. Представитель «Фидес» отметил, что ничего подобного в стране не случалось с 1990 года.

«Это говорит о том, что партия «Тиса» потерпела неудачу в своих попытках политически устранить «Фидес» и теперь прибегает к юридическому давлению. Подобные методы напоминают диктатуру», — говорится в заявлении Хаваши в соцсетях.

Бодо уточнила, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела о нецелевом расходовании бюджета NKA и других связанных с фондом преступлениях.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ждет официальных разъяснений от прокуратуры.

Депутат от «Фидес» Балаж Орбан в той же соцсети задался вопросом, будут ли в Венгрии еще выборы — или всех, кто осмелится выступить против «Тисы», просто отправят в тюрьму.

Скандал вокруг NKA разразился после того, как в апреле активист Арон Молнар сообщил о выделении миллиардов из госфондов приближенным к «Фидес» деятелям. Из опубликованных им списков следовало, что крупные суммы — в частности, 500 млн форинтов ($1,3 млн) — получили связанные с партией лица, в том числе официальный фотограф скрипача Маги Золтана.

В конце июня суд арестовал бывшего вице-президента NKA Балажа Буша и еще нескольких фигурантов по делу о хищении. По версии следствия, с декабря 2024 года руководство фонда незаконно одобрило 1079 грантов на общую сумму более 17 млрд форинтов ($45 млн).

Ранее окружение Орбана объявили в краже миллиардов евро из фондов ЕС.