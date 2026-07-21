Полуголый мужчина в трусах разгромил несколько машин в Набережных Челнах

В Татарстане мужчина в трусах прыгал по машинам и попал на видео

В Набережных Челнах полуголый мужчина в трусах разгромил несколько машин и пытался вломиться в магазин. Видео инцидента публикует канал «Челны Онлайн».

По данным портала данным «Татар-Информ», инцидент произошел в поселке Сидоровка. Мужчина разделся до трусов и начал прыгать по припаркованным легковушкам, истошно крича. Дебошир разгромил как минимум пять машин.

Местные жители вызвали полицию, хулигана задержали, им оказался нетрезвый 34-летний местный житель. Как установили правоохранители, сначала злоумышленник пытался вломиться в магазин, затем начал прыгать по машинам, в завершении перфоманса он повредил дверь в квартиру одного из жильцов дома. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Уфе голый мужчина застрял на фасаде дома между стеной и кондиционером. Прибывшие спасатели демонтировали конструкцию и помогли ему выбраться. Медики осмотрели застрявшего и не нашли

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