В Британии нашли работающий с 1930-х годов холодильник

Супруги из английского графства Глостершир утверждают, что являются владельцами самого старого действующего холодильника в Великобритании. Прибор, выпущенный компанией Electrolux еще в 1930-х годах, продолжает исправно работать спустя более 75 лет, пишет Daily Mail.

Холодильник приобрели в 1949 году за £49. По современным меркам эта сумма эквивалентна примерно £2200. Несмотря на солидный возраст, техника до сих пор используется в быту.

Необычную находку обнаружили сотрудники компании по ремонту бытовой техники, которых вызвали заменить современный холодильник супругов, вышедший из строя во время недавней жары. Пока новая техника не работала, хозяева пользовались своим винтажным Electrolux.

По словам специалистов, холодильник хоть и очень компактный — в него не помещаются даже две двухлитровые бутылки, поставленные одна на другую, — но со своей задачей справляется без нареканий.

Сами владельцы называют его «старой рабочей лошадкой». Обычно они используют его на Рождество, когда требуется дополнительное место для продуктов, а летом — для хранения яблок.

Ранее психолог рассказала, что можно узнать о человеке, заглянув в его холодильник.