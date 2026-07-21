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В Раменском пройдет фестиваль гжели

Фестиваль «Гжель собирает друзей» пройдет в Раменском 25 июля
Министерство культуры и туризма Московской области

В Ландшафтном парке «Гжель» деревни Турыгино в Раменском округе пройдет фестиваль «Гжель собирает друзей», сообщает пресс-службба Министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля пройдут показы дизайнерских коллекций и мастер-классы художников из Ликино-Дулева, Жостова и Федоскина. Также на фестивале представят школу керамики Сергея Акентьева и зону свежести от Natura Siberica.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет концерт с участием коллективов Раменского округа и города Бронницы, а также запланировано выступление заслуженного артиста Ингушетии Андрея Толстякова, заслуженного артиста Крыма Сергея Кондратюка и финалиста шоу «Голос 60+» Александра Рожникова.

Посетители фестиваля смогут сделать фотографии в специальной фотозоне, а для детей проведут интерактивную программу «Сказочная гжель».

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