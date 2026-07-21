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ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России»

ЦИК зарегистрировал список кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму
«Единая Россия»

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) зарегистрировала список кандидатов «Единой России» в депутаты Госдумы девятого созыва, сообщает РИА «Новости».

Как отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, постановление о регистрации федерального списка кандидатов от «Единой России» было принято единогласно.

Всего в федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии вошли 390 человек, а в список кандидатов по одномандатным округам – 224 человека.

Напомним, на съезде «Единой России» 28 июня председатель партии Дмитрий Медведев назвал первую «пятерку», с которой партия пойдет на сентябрьские выборы. В нее вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

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