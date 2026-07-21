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Общество

В Магадане пройдет десятый чемпионат по промывке золота «Старательский фарт»

В Магадане определили участников десятого чемпионата по промывке золота
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Организаторы десятого фестиваля по промывке золота «Старательский фарт» определили путем жеребьевки 60 участников, которые будут претендовать на выигрыш в миллион рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Там указали, что на соревнования поступило 242 заявки из различных регионов России, включая Московскую, Ленинградскую, Иркутскую, Кемеровскую области, Республику Бурятия, Алтайский и Приморский края. При этом большинство заявок подали колымчане, а по итогам жеребьевки уже определены имена 60 участников, допущенных на площадку.

По данным правительства, победитель, намывший больше всех золота, получит миллион рублей. За второе и третье места вручат соответственно 700 тысяч и 300 тысяч рублей. Для зрителей фестиваля также разыграют автомобиль, два квадроцикла и десять телевизоров.

Фестиваль «Старательский фарт» — единственные в России соревнования по ручной промывке золота. Он пройдет 25 июля. Участникам предстоит за 15 минут вручную промыть золотой песок с помощью лотка, после чего добытый металл взвесят и определят победителя.

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