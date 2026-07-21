Россиянин разбился, пытаясь спуститься с восьмого этажа по удлинителю

В Карелии мужчина разбился, пытаясь спуститься с восьмого этажа по удлинителю

В Карелии мужчина решил спуститься с восьмого этажа по удлинителю и не выжил. Об этом сообщает «КарелInform».

Инцидент произошел 19 июля на бульваре Интернационалистов в городе Петрозаводске, когда компания мужчин делала ремонт в квартире. Предварительно, после установки двери ее запенили монтажной пеной — после этого люди не смогли выйти из жилища.

Заточенные внутри ремонтники устроили застолье с алкоголем. Когда спиртное закончилось, один из них решил отправиться в магазин через окно. Спускаться с восьмого этажа 40-летний мужчина стал по удлинителю, который в процессе порвался. В результате он разбился.

Следователи организовали проверку по факту случившегося. В данный момент точные детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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