Россиянам назвали главные ошибки, которые приводят к отиту летом

Отдых у воды в летний сезон может обернуться различными проблемами со здоровьем. Одной из наиболее частых причин жалоб в теплое время года становится боль в ушах после купания. Об этом Life.ru сообщил врач-оториноларинголог лечебно-диагностического центра НКЦ №2 Дмитрий Шубин.

По словам эксперта, летом врачи регулярно диагностируют у пациентов различные формы отита, включая грибковые. Особую осторожность он посоветовал соблюдать людям с повышенным образованием ушной серы. Перед поездкой на море или к другому водоему рекомендуется обратиться к ЛОР-врачу для удаления скопившейся серы, поскольку при попадании воды она разбухает, вызывает заложенность уха и может спровоцировать воспаление и боль.

Специалист подчеркнул, что после купания, особенно после ныряния, следует аккуратно промокнуть уши чистым сухим полотенцем. Рядом с водоемами воздух нередко бывает прохладнее, а ветер вместе с оставшейся в ушах водой могут спровоцировать переохлаждение и развитие воспалительного процесса.

«Я бы не рекомендовал нырять в бассейнах гостиниц и отелей. К сожалению, понятие гигиены у разных людей разное. При посещении бассейна отдыхающие не проходят осмотр и не предъявляют справки. Нередко после такого отдыха мы диагностируем у пациентов отиты, в том числе грибковые», — отметил врач.

Он также напомнил о том, что не следует направлять холодный поток воздуха кондиционера непосредственно на область ушей. Также важно своевременно лечить насморк. В жаркую погоду воспалительные заболевания верхних дыхательных путей могут быстрее распространяться и затрагивать органы слуха.

Если после купания появились боль или заложенность уха, нельзя откладывать обращение за медицинской помощью до возвращения домой. Необходимо посетить ЛОР-специалиста по месту пребывания.

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