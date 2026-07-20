Лор назвала срок, когда после воды в ухе нужно бежать к врачу

Попадание воды в ухо — одна из самых частых летних причин обращения к оториноларингологу. Что делать в такой ситуации и каких ошибок следует избегать, «Газете.Ru» рассказала врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Елена Семенова.

Как объяснила специалист, обычно небольшое количество воды самостоятельно выходит в течение нескольких минут, однако иногда она задерживается в наружном слуховом проходе и вызывает неприятные ощущения.

По словам врача, чаще всего человек чувствует заложенность уха, «бульканье», снижение слуха на одну сторону или ощущение переливания жидкости при наклоне головы. Если вода остается в ухе длительное время, особенно после купания в бассейне или открытом водоеме, повышается риск развития наружного отита, который также называют «ухом пловца».

«В первую очередь не стоит паниковать. Можно попробовать наклонить голову в сторону заложенного уха, слегка потянуть ушную раковину назад и вниз (у взрослых) или назад и вверх (у детей старшего возраста) и несколько раз аккуратно попрыгать на одной ноге. Иногда помогает лечь на бок так, чтобы пораженное ухо оказалось снизу — вода может вытечь самостоятельно», — рассказала Семенова.

Она отметила, что если вода попала после купания в чистом водоеме или бассейне, а барабанная перепонка не повреждена, можно осторожно подсушить наружное ухо полотенцем и дать ему высохнуть естественным путем. В большинстве случаев этого оказывается достаточно.

«Категорически не рекомендуется пытаться удалить воду ватными палочками, шпильками, пальцами или другими предметами. Такие попытки чаще проталкивают воду глубже, травмируют кожу слухового прохода и могут привести к воспалению. Не стоит также бесконтрольно закапывать в ухо спирт, перекись водорода или любые капли без назначения врача», — подчеркнула специалист.

Если заложенность сохраняется более суток, появляются боль, зуд, выделения из уха, ухудшается слух или повышается температура, необходимо обратиться к лор-врачу. Особенно важно сделать это людям, у которых ранее были операции на ухе, перфорация барабанной перепонки или хронический отит.

«Главная ошибка — пытаться решить проблему самостоятельно с помощью ватных палочек или других подручных средств. В большинстве случаев вода выходит сама, а если этого не происходит, безопаснее доверить решение проблемы специалисту, чтобы избежать травмы слухового прохода и развития наружного отита», — резюмировала врач.

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