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Общество

Верховный суд определил, можно ли включать в платежке за ЖКУ старые долги

Верховный суд запретил включать в платежки за ЖКУ долги старше трех лет
Shutterstock

Верховный суд (ВС) России запретил включать в платежные поручения за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) долги, которым старше трех лет. Это следует из определения ВС.

Речь идет о деле регионального фонда капитального ремонта (ФКР), который хотел оспорить предписание Органа государственного жилищного надзора (ОГЖН) убрать из квитанции долги по взносам за 2016-2023 годы. Суд первой инстанции отказал ФКР в требовании. Решение было аргументировано тем, что фонд не лишается права взыскать долг через суд. В связи с этим предписание ОГЖН не возлагает на него дополнительные обязанности.

Апелляционный суд предписание отменил. По его мнению, Жилищный кодекс РФ не содержит прямого запрета на включение в платежки долгов старше трех лет. При этом срок исковой давности может применить только суд по заявлению стороны процесса. ОГЖН в этом случае не имеет права влиять на решение суда, следует из определения.

Окружной суд снова отказал ФКР. Кассация заявила, что выдача предписания ОГЖН осуществляется при контроле соблюдения жилищного законодательства, а также защиты имущественного права собственников. Инстанция подчеркнула, что срок исковой давности необходим для стабильности гражданского оборота. В частности, россияне не могут быть поставлены под угрозу возможного обременения на неопределенный срок. При этом истечение срока исковой давности не прекращает обязательство, но дает должнику защиту от принудительного исполнения требования, следует из решения.

Верховный суд после изучения материалов дела отказался пересматривать дело.

Ранее Верховный суд помог пожилой паре не потерять единственное жилье из-за сына.

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