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Общество

В удмуртском ЗАГСе объяснили, зачем подарили молодоженам маскировочную сеть

«Подъем»: ЗАГС Глазова подарил жениху маскировочную сеть из-за его участия в СВО
Управление ЗАГС Администрации г. Глазова УР/VK

Маскировочную сеть подарили молодоженам удмуртского города Глазова как символ, пояснила «Подъему» глава местного управления ЗАГС Наталия Кумпяк. Фото новобрачных с презентом опубликовано на странице управления в VK.

По словам Кумпяк, подарок был выбран потому, что жених — молодой мужчина по имени Илья — является участником СВО. Маскировочную сеть предоставила местная организация, которая уже три года их изготавливает.

«На них мы вышли в этом году, как-то мы решили, что хотим в этом поучаствовать. В ЗАГСе-то мы вручаем одну сеть, но выдаем контакты вот этого сообщества. А они уже потом в качестве гуманитарной помощи выдают и ещё сети, и одежду какую-то, вещи, и все необходимое, что можно отправить бойцам. Сеть — это просто символично», — пояснила Кумпяк.

Она добавила, что каждый участник СВО, который приходит в глазовский ЗАГС за какой-либо услугой, в том числе регистрацией брака или оформлением отцовства, получает в подарок маскировочную сеть и контакты сделавшего ее сообщества.

«И они уже договариваются, что и куда можно отправить», — подытожила Кумпяк.

В публикации управления в VK говорилось, что представитель изготовившей маскировочную сеть организации лично присутствовал на церемонии бракосочетания Ильи с его невестой Марией и вручил жениху «важный атрибут его службы».

«Этот подарок — не просто вещь, а символ заботы и единства: пока одни защищают страну, другие помогают им всем, чем могут», — поясняли в глазовском управлении ЗАГС.

«Подъем» отметил, что фото молодоженов с подарком разошлось в соцсетях, где пользователи в комментариях начали выражать недоумение, указывая на неуместность такого презента на свадьбе.

Ранее Путин поручил ускорить поставки маскировочных сетей в зону СВО.

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