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Общество

Осужденный за убийство трех девочек маньяк пытался обжаловать приговор в Верховном суде

Верховный суд отказал маньяку Чигиринских в пересмотре пожизненного приговора
Павел Лисицын/РИА Новости

Пожизненно осужденный за убийство трех девочек маньяк Николай Чигиринских не смог добиться изменения приговора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В феврале 2026 года Чигиринских просил изменить ему меру наказания и вид исправительного учреждения, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда России от марта 2015 года. Его признали виновным в серии нападений на детей и изнасилований, а также в краже 2 тысяч рублей. Позднее в законодательство внесли изменения, согласно которым хищение на сумму до 2,5 тысяч рублей стало квалифицироваться как мелкое и попадать под административную, а не уголовную ответственность.

В связи с этим осужденный направил ходатайство с требованием изменить приговор. Однако суд в Хабаровском крае отказался принять его заявление. После этого Чигиринских обжаловал это решение и добился нового рассмотрения дела. В Верховном суде не нашли законных оснований для изменения условий содержания или пересмотра срока.

Николая Чигиринских приговорили к пожизненному лишению свободы в январе 2010 года. По данным Свердловского областного суда, в 2005, 2008 и 2009 годах он жестоко расправился с тремя девочками в возрасте от 8 до 10 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза установила наличие у мужчины расстройств, однако признала его вменяемым — он осознавал опасность своих действий.

Ранее пожизненно заключенный отсудил у колонии деньги за отсутствие горячей воды.

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