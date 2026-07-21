Врач предупредил об опасности сыров с плесенью

Плесень в сырах создана по специальной технологии и не содержит микотоксинов, поэтому не опасна для людей. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, отметив, что сыры с плесенью обладают антибактериальным эффектом.

«В специально созданных сырах с плесенью, например, камамбере, бри, рокфоре, горгонзоле, используют так называемую «благородную» плесень. Это определенные штаммы — например, Penicillium camemberti (для белой корочки) или Penicillium roqueforti (для голубых прожилок). Их специально вводят в технологию производства, и в таких условиях и концентрациях они не вырабатывают опасных микотоксинов. Более того, такая плесень часто работает на пользу: обладает антибактериальными свойствами и защищает сыр от других, нежелательных микроорганизмов. Так что такие сыры вполне можно есть, если у вас нет индивидуальных противопоказаний», — сказал он.

Умнов уточнил, что даже на таких сырах может возникнуть «дикая» плесень, чаще всего — из-за неправильного хранения. Врач подчеркнул, что налет, необычный цвет, резкий запах, кислый привкус или слизистая текстура говорят о том, что сыр с плесенью испортился.

«Если на продукте, где плесень не предусмотрена технологией, образовался плесневелый налет с неприятным запахом — это повод насторожиться. Такая «дикая» плесень может продуцировать микотоксины, и такой сыр нельзя есть. Дикая опасная плесень может появится и на сыре с плесенью, если были нарушены условия хранения. Даже если изначально использовалась безопасная плесень, неправильное хранение — не та температура, влажность — может спровоцировать рост нежелательных, потенциально опасных микроорганизмов в том числе, грибов», — добавил он.

По словам специалиста, у некоторых людей есть аллергия на споры определенных видов плесени или на молочный белок, поэтому подобные продукты им употреблять нельзя.

«В таком случае даже «благородный» сыр может вызвать реакцию: кожные высыпания, респираторные симптомы такие как, кашель, насморк или расстройства пищеварения. Также стоит быть осторожнее людям с ослабленным иммунитетом, беременным, маленьким детям. Есть и другие риски в том, что некоторые сыры с плесенью довольно соленые и жирные. Людям с артериальной гипертензией, заболеваниями почек или склонностью к избыточному весу стоит употреблять их умеренно. А если сыр сделан из непастеризованного молока, да еще и с плесенью, то появляется риск бактериальной инфекции например, листериоза, что особенно опасно для беременных, пожилых, людей с иммунодефицитом», — предупредил он.

Ранее врач предупредил о последствиях употребления продуктов с плесенью.