В Подмосковье обнаружили боеприпас в стене храма

«Мособлпожспас»: в кирпичной кладке храма в селе Ярополец нашли боеприпас

Боеприпас был найден в кирпичной кладке храма, расположенного на территории Волоколамского округа Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В заявлении уточняется, что взрывоопасный предмет обнаружили во время реставрации храма усадьбы Чернышевых в селе Ярополец. На место вызвали взрывотехников, которые успешно обезвредили боеприпас.

«Другой взрывоопасный предмет нашел житель деревни Путятино на своем приусадебном участке», — добавили в «Мособлпожспасе».

14 июля в Мясниковском районе Ростовской области объявили эвакуацию жителей в связи с обнаружением авиационных бомб времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были обнаружены накануне при проведении строительных работ на Осенней улице в хуторе Ленинакан. Для их обезвреживания на место вызвали саперов Донского спасательного центра МЧС России.

Временно покинуть свои дома были вынуждены жители хуторов Ленинакан, Красный Крым и Ленинаван. Для людей открыли пункты временного размещения — их оборудовали в домах культуры и школах.

Ранее около магазина в центре Москвы нашли две гранаты.