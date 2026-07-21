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Общество

Суд признал экстремистскими две хакерские группировки за сотрудничество с ВСУ

Верховный суд признал группировки Cyberpartizans и Silent Crow экстремистскими
Shutterstock AI/FOTODOM

Верховный суд России признал экстремистскими хакерские группировки Cyberpartizans и Silent Crow за сотрудничество с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте суда.

Суд установил, что главной целью группировки Cyberpartizans является насильственное изменение конституционного строя Белоруссии. Неформальная организация «Сопротивление», куда входит группировка, сотрудничает с террористическим «Полком имени Кастуся Калиновского», вербующим людей для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине. В пресс-службе добавили, что Cyberpartizans связана с подразделением информационно-психологических операций ВСУ.

Группировка Silent Crow («Молчаливый ворон»), которая ранее называлась CyberWar, Cyber LegionsUA, совершает компьютерные преступления против национальной безопасности России, заявили в суде.

Там же добавили, что хакерские группировки контактируют между собой и вместе осуществляют кибератаки на объекты информационных структур России и Белоруссии для «дестабилизации социальной и политической обстановки в целях смены действующей государственной власти неконституционным путем».

Ранее российский хакер получил тюремный срок в США.

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