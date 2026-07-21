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Общество

Госдума добавила новые статьи для выдворения мигрантов

Госдума: мигрантов смогут выдворять за дискриминацию и неповиновение военным
Talukdar David/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором чтении поправки, расширяющие перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан из России.

Новые нормы предусматривают такую меру за дискриминацию, нарушение прав и свобод человека, а также за неповиновение требованиям военнослужащих при пересечении государственной границы.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта, который увеличивает список статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение мигрантов.

Изначально документ предполагал расширение перечня с 22 до 43 статей КоАП. Однако после принятия поправок их число увеличилось до 45.

Согласно новой редакции законопроекта, основанием для выдворения станет дискриминация, выражающаяся в нарушении прав, свобод и законных интересов человека по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального или должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности либо непринадлежности к общественным объединениям или иным социальным группам.

Кроме того, административное выдворение предлагается применять за неповиновение законным требованиям военнослужащих при пересечении государственной границы.

Ранее в МВД заявили, что мигранты будут обязаны приобретать телефон при приезде в РФ.

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