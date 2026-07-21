Десятки гостей отеля на популярном курорте отравились при купании в бассейне

Diario Sur: более 60 человек отравились в бассейне отеля в испанской Малаге

Более 60 постояльцев отеля Benahavis на популярном курорте в испанской провинции Малага отравились в бассейне, пишет местное издание Diario Sur.

По данным региональных властей, причиной стала поломка насоса, который под высоким давлением насыщает воду хлорно-кислотной смесью для дезинфекции. Системы регулировки уровня pH и хлорирования при этом отказали.

В результате отравления пострадали туристы разных возрастов, включая детей и пожилых людей. Пострадавших доставили в больницу Costa del Sol в Марбелье, но позже всех выписали. Некоторым гостям оказали первую помощь прямо на территории отеля, и госпитализация им не понадобилась.

СМИ отмечают, что в отеле Benahavis, помимо испанцев, отдыхают туристы разных национальностей — португальцы, французы, англичане, украинцы, немцы и другие.

Бассейн опечатан. Сотрудники лаборатории общественного здравоохранения Integralab проводят анализы воды. Один из гостей выразил недовольство, отметив, что руководство отеля должно было озаботиться проверкой всех систем бассейна зимой, чтобы с ними не возникало проблем в разгар туристического сезона.

Ранее врач оценил опасность хлорки из бассейна для глаз.