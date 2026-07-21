Российский полицейский спас младенца, запертого в машине на жаре

В Энгельсе полицейский спас младенца, запертого в машине на жаре

В Энгельсе сотрудник полиции спас грудного ребенка, который оказался заперт в салоне машины на жаре. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на парковке у торгового центра. Полицейский услышал женские крики о помощи — взволнованная мать пыталась открыть заблокированный автомобиль, на заднем сиденье которого в детском кресле находилась ее дочь.

Оказалось, что женщина оставила ключ с брелоком сигнализации внутри салона и двери заблокировались, а на улице в это время была сильная жара. Младенцу угрожала опасность.

Правоохранитель аккуратно вскрыл переднюю пассажирскую дверь иномарки, разбив стекло — это попало на видео. Ребенка достали из салона и вместе с матерью посадили в служебный автомобиль, где работал кондиционер.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске младенец провел более 40 минут в запертой машине на жаре.