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Общество

Родителям объяснили, что делать, если ребенок проглотил магниты

Врач Петрова-Колосова: если ребенок проглотил магниты, нужно делать операцию
Пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Если ребенок проглотил магниты, необходимо хирургическое вмешательство. Инородные предметы, попавшие в желудочно-кишечный тракт, вызывают болевой синдром и нарушение питания тканей. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова.

«В желудочно-кишечном тракте магниты не перевариваются, не окисляются, в отличие от батареек, но последствия могут быть необратимыми. На месте пролежней ткани воспаляются и мертвеют, образуются рубцы», — отметила специалист.

По ее словам, врачи могут прибегнуть как к эндоскопическим методам, так и к полосной операции. Если же несколько магнитов попали в кишечник, может развиться кишечная непроходимость. В таких случаях приходится удалять часть кишечника.

21 июля пресс-служба минздрава Краснодарского края сообщила, что в Новороссийске медики извлекли из кишечника четырехлетней девочки 100 маленьких магнитов.

Ребенка доставили в больницу с подозрением на острый аппендицит. Однако во время обследования в тонком кишечнике девочки обнаружили сцепившиеся между собой магнитные шарики.

Малолетней пациентке потребовалась сложная полостная операция. Хирурги разъединили сцепившиеся из-за магнитов органы ребенка и удалили все инородные предметы.

Ранее в Москве 10-летний мальчик засунул в нос 16 магнитов.

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