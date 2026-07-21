Родителям объяснили, что делать, если ребенок проглотил магниты

Если ребенок проглотил магниты, необходимо хирургическое вмешательство. Инородные предметы, попавшие в желудочно-кишечный тракт, вызывают болевой синдром и нарушение питания тканей. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова.

«В желудочно-кишечном тракте магниты не перевариваются, не окисляются, в отличие от батареек, но последствия могут быть необратимыми. На месте пролежней ткани воспаляются и мертвеют, образуются рубцы», — отметила специалист.

По ее словам, врачи могут прибегнуть как к эндоскопическим методам, так и к полосной операции. Если же несколько магнитов попали в кишечник, может развиться кишечная непроходимость. В таких случаях приходится удалять часть кишечника.

21 июля пресс-служба минздрава Краснодарского края сообщила, что в Новороссийске медики извлекли из кишечника четырехлетней девочки 100 маленьких магнитов.

Ребенка доставили в больницу с подозрением на острый аппендицит. Однако во время обследования в тонком кишечнике девочки обнаружили сцепившиеся между собой магнитные шарики.

Малолетней пациентке потребовалась сложная полостная операция. Хирурги разъединили сцепившиеся из-за магнитов органы ребенка и удалили все инородные предметы.

Ранее в Москве 10-летний мальчик засунул в нос 16 магнитов.