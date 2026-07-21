Молодой участник СВО назвал причины подписания контракта с Минобороны

Решение принять участие в СВО было взвешенным и обдуманным, рассказал младший сержант Никита Шипачев, который сейчас служит в отдельном батальоне войск беспилотных систем.

Как отметили в Telegram-канале Минобороны России, до подписания контракта Никита Шипачев учился на втором курсе Байкальского государственного университета.

«Я попал в войска беспилотных систем. На втором курсе я принял решение, что хочу помочь своим товарищам, которые уже участвовали в СВО, и оставить свой след в истории», — сказал он.

Шипачев отметил, что государство активно поддерживает участников СВО.

«Я чувствую поддержку государства. Надеюсь, что потом смогу продолжить свою карьеру в сфере беспилотных систем. Здесь все помогают друг другу, ведь перед нами стоит общая цель», — сказал он.