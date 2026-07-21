Стало известно, где хотел совершить теракт ликвидированный в Тюмени агент Киева

Агент Киева, ликвидированный силовиками в ходе задержания в Тюмени, собирался устроить взрыв на железнодорожных путях местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

«Установлено, что уроженец Украинской ССР <...> провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования ООО «Тюменский НПЗ» для планирования ДТА (диверсионно-террористического акта. — «Газета.Ru»), — говорится в заявлении.

21 июля в ФСБ России сообщили, что в Уральском федеральном округе был предотвращен теракт на одном из ключевых промышленных предприятий. По данным федеральной службы, взорвать объект собирался 60-летний житель Тюмени, которого пришлось ликвидировать, поскольку во время задержания он оказал вооруженное сопротивление. В ведомстве уточнили, что мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Он изучил схему охраны предприятия, а также график движения составов по расположенным там железнодорожным путям. Агент Киева выявил уязвимые места, чтобы впоследствии заложить туда бомбу. Далее он получил от куратора, с которым поддерживал связь, инструкцию по изготовлению взрывного устройства. Создав бомбу, злоумышленник спрятал ее в тайнике.

Ранее было опубликовано видео задержания россиянина, планировавшего теракт против офицера министерства обороны РФ.