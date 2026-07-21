В Иркутской области накрыли банду теневых банкиров

В Иркутской области полицейские совместно с Росгвардией выявили теневых банкиров, которые подозреваются в обналичивании более 1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации силовиков, нелегальные банкиры организовали зачисление безналичных средств юридических и физических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных организаций. В этом им помогал руководитель одного из банков региона. Волк уточнила, что нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами без соответствующих документов.

Кроме того, под видом оплаты за несуществующие сделки фигуранты обналичивали средства и возвращали их клиентам за вычетом собственной комиссии — не менее 14%.

Отмечается, что доход от незаконной деятельности составил около 190 млн рублей.

Всего по данному факту задержаны три человека. В ходе обысков по местам их проживания, регистрации и в офисах полицейские изъяли деньги и валюту, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ФСБ сообщила о задержании организаторов площадки, помогавшей уходить от налогов.