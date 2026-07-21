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Общество

Пилот российской авиакомпании вышел пьяным на рейс Москва - Краснодар

URA.RU: «Уральские авиалинии» уволили вышедшего на рейс пьяным пилота
РИА Новости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» уволила пилота, который пришел на предполетный досмотр перед рейсом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел еще в феврале, но известно о нем стало только сейчас. Речь идет о втором пилоте в составе экипажа воздушного судна. Он должен был вылететь из московского аэропорта Домодедово в Краснодар на самолете со 162 пассажирами.

На предполетном контроле мужчину выдали красные глаза и сильный запах перегара. При замере алкотестером прибор показал 0,18 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что свидетельствует о наличии около 0,4 промилле (0,04%) спирта в крови. В пересчете на напитки для человека весом 60–70 кг это примерно 40 мл водки, 150 мл вина или 330 мл пива.

По результатам осмотра пилота немедленно отстранили от выполнения рейса, а затем уволили. До этого он успел проработать в авиакомпании чуть больше года, уточнили в пресс-службе. Ространснадзор из-за этого случая вынес перевозчику предупреждение, хотя летчика и не допустили за штурвал.

Ранее пьяный пилот сорвал три рейса на 630 пассажиров.

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