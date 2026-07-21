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Эндокринолог объяснила, почему возникает «туман в голове» и как его убрать

Врач Медведева: стресс и дефицит витаминов может вызывать «туман в голове»
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Проблемы с концентрацией, забывчивость и ощущение «тумана в голове» становятся распространенными жалобами среди людей трудоспособного возраста, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Медведева, врач-эндокринолог, эксперт компании Solgar.

«Туман в голове» — не медицинский диагноз, а комплекс симптомов: снижение концентрации, ухудшение памяти, замедление обработки информации, повышенная умственная утомляемость. Когнитивные функции отражают общее состояние организма: на них влияют сон, энергообмен в клетках, баланс нейромедиаторов, гормональный статус и воспаление.

«Современный образ жизни создает несколько факторов риска: хронический стресс, нарушение циркадных ритмов, недостаток активности, избыток ультрапереработанной пищи и когнитивная перегрузка. Они не повреждают нервную ткань, но снижают эффективность нейронных связей», — пояснила Медведева.

Причины могут быть обратимыми: железодефицит, гипотиреоз, дефицит витамина В12, нарушения углеводного обмена, депрессия, тревожные расстройства. Хронический недостаток сна накапливает аденозин и нарушает консолидацию памяти. Длительный стресс повышает кортизол, снижает нейропластичность. Многозадачность и постоянное переключение между устройствами требуют дополнительных ресурсов.

Отдельное внимание — питанию. Ультрапереработанные продукты, трансжиры и сахар ассоциируются с хроническим воспалением и ухудшением сосудов мозга.

Наиболее убедительная доказательная база — о витаминах группы В, железе и фолатах. Их дефицит нарушает работу нервных волокон, синтез нейромедиаторов и транспорт кислорода. Также важны омега-3, магний, холин.

«Когнитивное снижение редко имеет одну причину. Оно развивается из сочетания факторов: воспаления, метаболических нарушений, стресса, недостатка сна и малоподвижности, которые взаимно усиливают друг друга», — добавила Медведева.

Нужно обратиться к врачу при: быстро прогрессирующем ухудшении памяти, нарушениях речи, изменениях личности, дезориентации, очаговых симптомах, повторных потерях сознания, интенсивных головных болях.

Профилактика включает: регулярную физическую активность, полноценный сон, контроль давления, веса, уровня глюкозы и липидов, отказ от курения, питание по принципам средиземноморской диеты, интеллектуальную и социальную активность.

«Профилактика начинается до появления симптомов и направлена на сохранение когнитивного резерва — способности мозга компенсировать возрастные изменения», — подвела итог Медведева.

Ранее россиянам посоветовали простые привычки для улучшения памяти и внимания.

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