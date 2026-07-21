Опубликованы кадры обыска у агента ГУР, планировавшего крупный теракт на Урале

ФСБ обнародовала кадры обыска у 60-летнего жителя Тюмени, который готовил теракт на одном из ключевых промышленных предприятий Уральского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в «Макс».

На кадрах оперативной съемки показано, как следователи проводят обыск по месту проживания фигуранта, в ходе которого, по данным ведомства, были изъяты огнестрельное оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и мобильные телефоны.

По информации следствия, фигурант связался через Telegram с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий Урала. В СК уточнили, что мужчина планировал подорвать один из участков железнодорожного полотна.

Получив от куратора указания, тюменец купил все компоненты и изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ).

Ночью 19 июля этого года фигурант пробрался в одно из заброшенных зданий в Тюмени, где спрятал СВУ в оборудованный им на первом этаже тайник. Преступные действия мужчины выявили сотрудники ФСБ России. При при попытке задержания фигурант оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по фактам подготовки к террористическому акту и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, уточнили в СК.

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