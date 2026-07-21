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Общество

В афинском Акрополе два туриста получили ножевые ранения

Катимерини: мужчина с ножом ранил двух туристов из США в афинском Акрополе
Petros Giannakouris/AP

В афинском Акрополе мужчина напал на двух туристов из США с ножом. Об этом пишет газета «Катимерини».

Авторы пишут, что мужчина совершил неспровоцированное нападение на двух туристов возле южного входа в археологический комплекс. Он ранил женщину в бедро, а мужчину, пытавшегося ее защитить, в запястье.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, им оказали необходимую медицинскую помощь.

«Преступник, который, по предварительным данным, страдает психологическими проблемами, был немедленно задержан и арестован сотрудниками полиции Афин», — говорится в публикации.

17 июля мужчина, вооруженный топором и ножом, проник на территорию общежития Института клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ) в столице Чехии и напал на двух прохожих.

Оба пострадавших — граждане Чехии. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы.

Как отметил пресс-секретарь управления полиции, на место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Агрессивный мужчина пытался напасть на стражей порядка, в связи с чем им пришлось применить табельное оружие и ликвидировать злоумышленника.

Ранее юноша с ножом напал на посетителей торгового центра в Краснодаре.

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