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Эксперт раскрыл подробности летнего туристического сезона в России

Турэксперт Мкртчян: падение турпотока в России в 2026 году составляет 6%
KapiKupi/Shutterstock/FOTODOM

Падение туристического потока в России по сравнению с 2025 годом составляет 6%, а в сегменте автомобильного туризма этот показатель достигает минус 25%. Об этом радио Sputnik сообщил член президиума «Альянса туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян.

Специалист объяснил, что главной причиной такой динамики стали проблемы с топливом. При этом регионы, в которые туристы чаще всего добираются на самолете или поезде, демонстрируют рост. В частности, турпоток в Калининградскую область, куда 99% путешественников прилетают на самолете и около 1% приезжают поездом, увеличился на 6%. Аналогичная ситуация наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, где рост составил примерно 3%.

В то же время, по словам эксперта, заметное снижение фиксируется в регионах, куда большинство путешественников приезжают на автомобилях. В Адыгее, Кабардино-Балкарии, на Алтае, в районе Чуйской долины, Телецкого озера и островов Байкала падение турпотока достигает 15-17%. Также существенно сократился и поток в Крым и в Сочи.

По мнению специалиста, сложившуюся ситуацию можно изменить.

«Можно исправить ситуацию, если улучшится ситуация с топливом. В этом случае мы выйдем на хорошие показатели. Но дорога каждая минута, потому что сейчас все, медиана лета, осталось всего в море от силы два месяца купаться, после 15 сентября уже пойдут дожди», — подчеркнул он.

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова до этого рассказала «Газете.Ru», что сократить расходы на питание в путешествии удастся благодаря отказу от походов в рестораны на каждый завтрак, обед и ужин. Вместо этого эксперт посоветовала туристам заранее выбрать несколько заведений с местной кухней, а остальные приемы пищи организовывать самостоятельно.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для первого самостоятельного путешествия за границу.

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