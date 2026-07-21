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Общество

В ОП предложили ввести скидки на услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров

РИА Новости: в ОП предложили ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у проживающих в многоквартирных домах. Субсидии должны быть установлены на федеральном уровне, уточнил Гриб.

«Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг», — отметил Гриб.

10 июля член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что россиянам положена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг как одна из мер адресной поддержки. При расчете ее размера учитываются такие факторы, как общий доход и состав семьи, а также региональный стандарт стоимости коммуналки.

В пример он привел Москву, где этот порог составляет 10%, и Петербург – 14%. В других регионах этот показатель может отличаться, предупредил Якубовский.

Решение о выплате субсидии основывается на ряде факторов – так, в предоставлении меры поддержки могут отказать, если расходы семьи не превышают региональный порог или если семья не может подтвердить право на жилое помещение, постоянное проживание по указанному адресу. Кроме того, причиной отказа может стать недостоверность предоставленных данных или долги за коммуналку, заключил депутат.

Ранее эксперт напомнила россиянам о праве авансом оплатить коммуналку.

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