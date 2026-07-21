Группа мужчин изнасиловала подростка, пригласив на день рождения

В Пакистане 18-летний студент подвергся групповому насилию после того, как его обманом заманили на празднование дня рождения. Об этом сообщает издание The Current.

Инцидент произошел в округе Рахим-Яр-Хан провинции Пенджаб. Потерпевший сообщил, что был приглашен знакомыми в частный дом под предлогом празднования дня рождения. По его словам, там его накачали наркотиками, после чего несколько человек совершили над ним насильственные действия и бросили на дороге.

По факту произошедшего начато уголовное расследование. Правоохранительные органы задержали одного предполагаемого участника нападения, Хаммада Акрама. Трое других лиц, фигурирующих в деле, были освобождены под залог после задержания.

Отец пострадавшего молодого человека заявил, что нападавшие также пытались расправиться с его сыном после совершения преступления. Он отметил, что помещение, где произошло нападение, было испачкано кровью. Следственные действия по делу продолжаются.

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