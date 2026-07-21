Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Группа мужчин изнасиловала подростка, пригласив на день рождения

Мужчины пригласили студента на вечеринку, накачали наркотиками и изнасиловали
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Пакистане 18-летний студент подвергся групповому насилию после того, как его обманом заманили на празднование дня рождения. Об этом сообщает издание The Current.

Инцидент произошел в округе Рахим-Яр-Хан провинции Пенджаб. Потерпевший сообщил, что был приглашен знакомыми в частный дом под предлогом празднования дня рождения. По его словам, там его накачали наркотиками, после чего несколько человек совершили над ним насильственные действия и бросили на дороге.

По факту произошедшего начато уголовное расследование. Правоохранительные органы задержали одного предполагаемого участника нападения, Хаммада Акрама. Трое других лиц, фигурирующих в деле, были освобождены под залог после задержания.

Отец пострадавшего молодого человека заявил, что нападавшие также пытались расправиться с его сыном после совершения преступления. Он отметил, что помещение, где произошло нападение, было испачкано кровью. Следственные действия по делу продолжаются.

Ранее выпускницы детдома в Ессентуках раскрыли, почему годами не заявляли о насилии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!