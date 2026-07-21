Названы профессии, которым в России положен увеличенный отпуск

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности имеют определенные категории граждан. К ним относятся педагогические работники, государственные и муниципальные служащие, несовершеннолетние, люди с инвалидностью, ученые, а также сотрудники, занятые на работах с химическим оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель Университета имени Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

В законодательстве о труде различают удлиненный основной отпуск (свыше 28 календарных дней) и дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется помимо основного. Колодяжная отметила, что, например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 календарный день в удобное для них время, инвалиды — не менее 30 дней, а педагоги — от 42 до 56 дней.

Кроме того, специалист пояснила, что некоторые категории работников имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. В их числе сотрудники с ненормированным днем, работники вредных и опасных производств, жители Крайнего Севера и приравненных местностей, медицинские работники, спортсмены и тренеры, а также лица, пострадавшие от радиации.

Работодатель может увеличить продолжительность отпуска и для других сотрудников, если это условие зафиксировано в коллективном договоре или локальном нормативном акте компании, резюмировала эксперт.

Ранее юрист объяснил, какие сотрудники могут взять отпуск за свой счет летом.