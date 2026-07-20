Фермеру отрезали нос и ухо за интерес к чужой жене

В Индии группа мужчин жестоко избила местного фермера, который проявил интерес к чужой супруге, пострадавшего нашли на улице в луже крови. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Раджастхан, местные жители нашли 45-летнего фермера в луже крови. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы правой руки и ноги, у него были отсечены нос и ухо. Отец пострадавшего заявил, что к преступлению причастны несколько родственников.

По версии следствия, они приехали на ферму потерпевшего из-за давнего семейного конфликта. Во время нападения злоумышленники избили мужчину, а затем изрезали его. Двое подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор, были задержаны. Один из нападавших заявил, что причиной нападения стали неподобающие, по его мнению, намерения потерпевшего в отношении его супруги.

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