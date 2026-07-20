В Тюмени семилетний мальчик выпал с седьмого этажа и выжил

В Тюмени ребенок выжил после падения с седьмого этажа

В Тюмени семилетний мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после падения из окна многоэтажки. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке в районе Ново-Патрушево. По словам очевидцев, ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже, бригада скорой добралась до пострадавшего за девять минут.

После осмотра и оказания помощи мальчика доставили в Областную клиническую больницу, он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

До этого похожий случай произошел в Москве, 11-летняя девочка выжила после падения с девятого этажа. Она находилась дома с семьей. В какой-то момент один из взрослых услышал ее крик из комнаты и побежал на помощь, но помещение оказалось пустым, а окно — открытым. В результате падения с высоты школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Ранее в Уссурийске двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.