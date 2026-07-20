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Туристку попытались похитить дважды за один день во время путешествия по Европе

Туристку из Австралии дважды пытались похитить во время отпуска на Сицилии
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Австралийскую туристку дважды за один день похитили во время отпуска на Сицилии, сообщает Daily Mail.

Прошлой осенью 36-летняя Стефани из Мельбурна путешествовала по Европе с друзьями, но заинтересовалась программой «Дом за 1 евро» и решила остаться в Италии одна.

Оказавшись на западном побережье Сицилии, иностранка присоединилась к группе кайтбордингистов. Один из мужчин, которого она считала членом группы и своим приятелем, собирался подбросить ее до бара, но вместо этого проехал около 12 километров, игнорируя просьбы остановиться.

По словам женщины, водитель разгонял машину до 160 км/ч на узких дорогах. В какой-то момент Стефани удалось выбраться из автомобиля и добежать до соседнего города. С помощью онлайн-переводчика местный житель понял, что произошло, и согласился отвезти ее в отель.

Однако по дороге мужчина притормозил в темном месте и намекнул, что ожидает от нее «благодарности». Женщина снова выскочила из машины и спряталась в винограднике, пока не убедилась, что автомобиль уехал.

После случившегося Стефани отказалась от планов купить дом в Италии и призналась, что теперь боится путешествовать в одиночку.

Ранее компания мужчин похитила туристку в центре Рима и насиловала три дня.

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