Туристку попытались похитить дважды за один день во время путешествия по Европе

Туристку из Австралии дважды пытались похитить во время отпуска на Сицилии

Австралийскую туристку дважды за один день похитили во время отпуска на Сицилии, сообщает Daily Mail.

Прошлой осенью 36-летняя Стефани из Мельбурна путешествовала по Европе с друзьями, но заинтересовалась программой «Дом за 1 евро» и решила остаться в Италии одна.

Оказавшись на западном побережье Сицилии, иностранка присоединилась к группе кайтбордингистов. Один из мужчин, которого она считала членом группы и своим приятелем, собирался подбросить ее до бара, но вместо этого проехал около 12 километров, игнорируя просьбы остановиться.

По словам женщины, водитель разгонял машину до 160 км/ч на узких дорогах. В какой-то момент Стефани удалось выбраться из автомобиля и добежать до соседнего города. С помощью онлайн-переводчика местный житель понял, что произошло, и согласился отвезти ее в отель.

Однако по дороге мужчина притормозил в темном месте и намекнул, что ожидает от нее «благодарности». Женщина снова выскочила из машины и спряталась в винограднике, пока не убедилась, что автомобиль уехал.

После случившегося Стефани отказалась от планов купить дом в Италии и призналась, что теперь боится путешествовать в одиночку.

Ранее компания мужчин похитила туристку в центре Рима и насиловала три дня.