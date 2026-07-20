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Общество

Россиянин обстрелял машину жены из-за развода

В Тверской области мужчина после ссоры с женой открыл огонь по ее машине
МВД России

В Тверской области мужчина обстрелял машину жены из травматического пистолета во время ссоры. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в деревне Турыгино, 34-летнийсельчанин поссорился с женой, в порыве гнева он выхватил травматический пистолет и обстрелял ее машину. В результате инцидента никто не пострадал, авто получило серьезные повреждения, задний бампер и дверь багажника придется менять.

Владелица оценила ущерб в 300 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Известно, что пара находится в процессе развода.

До этого в Забайкалье осудили мужчину, угрожавшего жене бензопилой. Между супругами возникла ссора, мужчина потребовал, чтобы жена отдала ему золотые кольца. Получив отказ, он взял бензопилу, включил ее и начал угрожать, что отпилит ей пальцы.

Ранее во Владимирской области мужчина похитил и избил сожительницу.

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