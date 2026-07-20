В Подмосковье спасли пенсионера, который пять суток провел в лесу

В Подмосковье 77-летний мужчина пять суток выживал в лесу

В Щелковском городском округе Подмосковья спасли 77-летнего мужчину, который пять суток провел в лесу без связи. Как сообщили в Мособлпожспасе, 13 июля житель деревни Булаково ушел в лес и не вернулся к назначенному времени.

Телефон пенсионер оставил дома, поэтому связаться с ним было невозможно. Супруга пропавшего обратилась за помощью в экстренные службы.

На поиски выехали сотрудники Мособлпожспаса, кинологи, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и работники муниципального аварийно-спасательного отряда. Спасатели подавали звуковые сигналы со спецтехники и методично прочесывали лесной массив.

Лишь спустя пять суток непрерывных поисков, вечером 17 июля, мужчину удалось обнаружить в чаще. Спасатели доставили пенсионера домой к родным. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее на Сахалине пенсионер ушел на рыбалку и девять дней блуждал по лесу.