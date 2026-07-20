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Общество

На Урале двух сапбордисток унесло ветром на середину водоема

В Свердловской области двух девушек на сапборде унесло ветром на пруду

Под Нижним Тагилом двух девушек на сапборде унесло ветром на середину Черноисточинского пруда, отец одной из них пытался их спасти, но сам оказался в опасности. Об этом сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Инцидент произошел 18 июля, девушки плавали на сапе, но погода резко изменилась, подул сильный ветер, и их стало относить к мысу. Спасатели выехали на место. В это время отец одной из нах, взяв лодку в аренду, попытался самостоятельно спасти подруг, но из-за сильного ветра сам оказался в опасности и не мог вернуться на берег.

Прибывшие спасатели на моторной лодке эвакуировали девушек вместе с сапбордом, а затем доставили на берег и мужчину. Медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого в Саратовской области утонули девятилетний мальчик и отец, пытавшийся его спасти. Очевидцы вытащили ребенка на берег, медики скорой помощи проводили реанимацию, но спасти его не удалось.

Ранее в Приморье серфер спас отца и сына, которых унесло в море.

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