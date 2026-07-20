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Общество

В Нижегородской области мужчина пытался сжечь жену и дом из-за ссоры

Житель Нижегородской области пытался сжечь жену во время ссоры
Faces Portrait/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области мужчина стал фигурантом дела после попытки поджога дома в поселке Лукино, сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 18 июля местный житель во время ссоры с женой облил ее и жилое помещение легковоспламеняющейся жидкостью, а затем попытался поджечь все зажигалкой.

Довести задуманное до конца мужчина не успел, так как его успели остановить находившиеся в доме знакомые. Подозреваемый уже задержан, вскоре ему предъявят официальное обвинение и ходатайствуют об избрании меры пресечения.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие преступлению.

Ранее в Новосибирской области мужчина едва не сжег заживо семью с детьми.

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