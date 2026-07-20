Химик предупредила о неожиданной опасности запаха гари в лесу

Дым лесного пожара гораздо опаснее видимого огня, рассказала «Газете.Ru» Евгения Уткина, кандидат химических наук, декан факультета управления «ТИСБИ».

Лесной пожар почти никогда не дает полного сгорания древесины. Из-за неравномерного притока кислорода в дыме накапливаются десятки соединений: угарный газ, формальдегид, акролеин, полициклические ароматические углеводороды и мелкодисперсная сажа с диаметром частиц менее 2,5 микрона. Такие частицы проникают в легочные альвеолы и оседают там на недели.

Обоняние адаптируется к постоянному раздражителю за несколько минут. Субъективное ощущение «запах слабеет» не означает, что концентрация в воздухе снижается — часто она продолжает расти. Ориентироваться на интенсивность запаха бессмысленно.

Угарный газ связывается с гемоглобином в 200–250 раз прочнее кислорода и вытесняет его. Карбоксигемоглобин накапливается постепенно. Головная боль, головокружение и снижение концентрации легко списать на усталость. Когда появляются спутанность сознания и сонливость, отравление уже зашло далеко, а способность ориентироваться снижена.

Мокрая ткань у лица задерживает часть сажи, но не угарный газ — молекула CO проходит сквозь влажную марлю свободно. Закрытые окна снижают концентрацию взвешенных частиц, но при близком пожаре герметизация без систем очистки помогает мало: газ проникает через щели и вентиляцию.

Правило «заливать водой траву и ветки, но не торф и плотную древесину» связано с химией. Вода охлаждает верхний слой, но материал под ней не гаснет, а переходит в тление. Тление дает менее полное сгорание и более высокую концентрацию угарного газа и сажи.

Ориентироваться стоит не на видимость огня и не на силу запаха, а на сам факт задымления. В пожароопасный период маршрут лучше прокладывать против направления, откуда тянет дымом, и выходить из леса раньше, чем появится дискомфорт при дыхании.

«Отравление дымом начинается раньше, чем виден огонь. Главная опасность — не пламя, а то, что мы вдыхаем незаметно», — резюмирует Уткина.

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