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Общество

Химик предупредила о неожиданной опасности запаха гари в лесу

Химик Уткина: отравление дымом начинается раньше, чем виден огонь
Телеграм-канал «Наталья Комарова»

Дым лесного пожара гораздо опаснее видимого огня, рассказала «Газете.Ru» Евгения Уткина, кандидат химических наук, декан факультета управления «ТИСБИ».

Лесной пожар почти никогда не дает полного сгорания древесины. Из-за неравномерного притока кислорода в дыме накапливаются десятки соединений: угарный газ, формальдегид, акролеин, полициклические ароматические углеводороды и мелкодисперсная сажа с диаметром частиц менее 2,5 микрона. Такие частицы проникают в легочные альвеолы и оседают там на недели.

Обоняние адаптируется к постоянному раздражителю за несколько минут. Субъективное ощущение «запах слабеет» не означает, что концентрация в воздухе снижается — часто она продолжает расти. Ориентироваться на интенсивность запаха бессмысленно.

Угарный газ связывается с гемоглобином в 200–250 раз прочнее кислорода и вытесняет его. Карбоксигемоглобин накапливается постепенно. Головная боль, головокружение и снижение концентрации легко списать на усталость. Когда появляются спутанность сознания и сонливость, отравление уже зашло далеко, а способность ориентироваться снижена.

Мокрая ткань у лица задерживает часть сажи, но не угарный газ — молекула CO проходит сквозь влажную марлю свободно. Закрытые окна снижают концентрацию взвешенных частиц, но при близком пожаре герметизация без систем очистки помогает мало: газ проникает через щели и вентиляцию.

Правило «заливать водой траву и ветки, но не торф и плотную древесину» связано с химией. Вода охлаждает верхний слой, но материал под ней не гаснет, а переходит в тление. Тление дает менее полное сгорание и более высокую концентрацию угарного газа и сажи.

Ориентироваться стоит не на видимость огня и не на силу запаха, а на сам факт задымления. В пожароопасный период маршрут лучше прокладывать против направления, откуда тянет дымом, и выходить из леса раньше, чем появится дискомфорт при дыхании.

«Отравление дымом начинается раньше, чем виден огонь. Главная опасность — не пламя, а то, что мы вдыхаем незаметно», — резюмирует Уткина.

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