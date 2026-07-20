Названы ошибки в приготовлении домашнего льда, которые могут привести к отравлению

Лед, приготовленный из воды, простоявшей в открытой емкости несколько дней, может вызвать расстройство желудка, рассказала «Газете.Ru» Мария Золотарева, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

«Нахождение воды в открытой емкости приводит к накоплению микроорганизмов. Заморозка не инактивирует их полностью — при низких температурах бактерии впадают в анабиоз, но сохраняют жизнеспособность после размораживания (листерия, сальмонелла, кишечная палочка). При комнатной температуре бактерии размножаются активно: через сутки их количество может превышать санитарные нормы в десятки раз. Основные пути попадания — из воздуха, с немытых рук или плохо вымытой посуды», — объяснила она.

Кристаллы льда механически повреждают часть бактерий, но другие остаются живыми. Повторное использование формы без санитарной обработки приводит к накоплению микроорганизмов. При частичном оттаивании и повторной заморозке бактерии размножаются в жидкости — количество увеличивается, повышая риск инфекции.

«Надежный способ уничтожения бактерий перед заморозкой — кипячение воды в течение 1–3 минут. Бутилированную воду кипятить не нужно, но после вскрытия не храните ее при комнатной температуре более суток», — посоветовала эксперт.

Форму для льда необходимо мыть после каждого использования. На влажной поверхности за 6–8 часов образуется бактериальная биопленка — ее невозможно смыть холодной водой. Если появился осадок, налет или запах, используйте мягкую губку с нейтральным моющим средством. Абразивные средства создают микроцарапины, где скапливаются бактерии.

Доливать свежую воду в форму с остатками льда не рекомендуется. Удалите лед, вымойте форму, вытрите насухо и залейте свежей кипяченой водой. Храните лед в герметичном контейнере — в открытой морозилке он становится пористым и накапливает бактерии из воздуха. Герметичный контейнер также защитит от контакта с другими продуктами, особенно мясом, минимизируя риск перекрестного заражения.

Оптимальный срок хранения домашнего льда — не больше 14 дней.

«Лед — это не просто вода, это потенциальный источник инфекции, если пренебрегать простыми правилами гигиены», — резюмирует Золотарева.

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