В США мать пыталась утопить ребенка в бассейне и была арестована, пишет Fox News.

В штате Теннесси 31-летнюю женщину задержали по подозрению в попытке утопить одного из своих детей в бассейне на заднем дворе дома. По данным офиса шерифа округа, на место происшествия полицейских вызвали после сообщения о семейном конфликте.

Как рассказали свидетели, женщина находилась в бассейне вместе с несколькими детьми, пока еще один взрослый мужчина был в доме. В какой-то момент один из детей забежал домой и сообщил, что мать удерживает другого ребенка под водой.

Мужчина немедленно выбежал к бассейну и потребовал отпустить ребенка, однако женщина, по словам следователей, отказалась. Тогда ему пришлось силой оттащить ее и помочь школьнику выбраться из воды.

К моменту прибытия полиции подозреваемая успела покинуть место инцидента. Детей отвели в дом, где им оказали помощь, а затем вызвали экстренные службы.

По данным властей, ребенок получил незначительные травмы и синяки. Вскоре полицейские разыскали женщину и арестовали ее. В настоящее время она находится в следственном изоляторе.

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