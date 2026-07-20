Отец умер от сердечного приступа, спеша на место ДТП с участием дочери

В Румынии мужчина умер от сердечного приступа по дороге на место ДТП дочери

В Румынии 45-летний мужчина скончался от сердечного приступа, когда вместе с женой спешил к дочери, попавшей в небольшую аварию на дороге, пишет Daily Star.

Георг и его супруга выехали из дома сразу после того, как узнали об ДТП с участием дочери. Во время поездки мужчине внезапно стало плохо. Несмотря на резкое ухудшение самочувствия, он сумел остановить автомобиль на обочине. После этого он потерял сознание.

Проезжавшие мимо бригады скорой помощи заметили людей, собравшихся возле машины Георга, и остановились. Медики почти 50 минут проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину не удалось.

По данным местных СМИ, ранее мужчина уже перенес проблемы с сердцем, и ему был установлен стент. При этом его дочь, к которой он так спешил, получила лишь незначительные травмы в ДТП и серьезно не пострадала.

Ранее пропавшая в ДТП 5-летняя девочка 30 часов провела рядом с телами родителей и была спасена.