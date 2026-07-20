Россиян предупредили о мошеннических схемах с сайтами зарубежных операторов связи

Мошенники начали подделывать сайты зарубежных операторов связи. Об этом газете «Известия» сообщили эксперты «Лаборатории Касперского».

По их словам, схема реализуется в разных странах в пик туристического сезона. Злоумышленники создают поддельные ресурсы, которые маскируют под порталы крупных региональных и международных операторов. Таким образом мошенники хотят выманить у пользователей личную и финансовую информацию, которую впоследствии они смогут использовать для кражи денег и взлома аккаунтов, уточнили эксперты.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что злоумышленники уже подделали сайты компаний Vodafone, Ooredoo и The Singtel Group.

«Один из таких сайтов практически в точности воспроизводит оригинальную страницу входа в аккаунт Vodafone — из-за этого распознать подделку может быть крайне сложно», — сказали специалисты.

В июне руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев сообщил, что в сезон летних отпусков мошенники активнее используют интерес россиян к путешествиям, аренде жилья и покупке туров. По его словам, одной из самых распространенных схем остаются фишинговые сайты, имитирующие страницы отелей, гостиниц и сервисов бронирования.

Ранее россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях.