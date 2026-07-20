Глава Boeing обозначил сроки презентации нового самолета

Американская компания Boeing планирует сосредоточиться на производстве лайнера 737 и может выпустить узкофюзеляжный самолет нового поколения ему на смену не раньше 2030-х годов. Об этом заявил генеральный директор авиапроизводителя Келли Ортберг в интервью агентству Bloomberg.

«Рынок скажет нам, когда наступит подходящее время. <...> Будет ли это в конце следующего десятилетия — посмотрим», — сказал он.

По словам Ортберга, наращивание производства существующих моделей авиалайнеров и погашение долгов потребует еще несколько лет. Глава компании также отметил, что на данный момент у Boeing также имеется множество невыполненных заказов.

В материале также указывается, что Boeing в вопросе производства нового самолета действует более консервативно, чем его конкурент — европейская компания Airbus, производящая пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты. В Airbus, как уточняется, уже заявили, что могут начать разработку новой модели своего лайнера A320 уже в 2030-х годах.

Ранее самолет Ил-114-300 получил сертификат для серийного производства.