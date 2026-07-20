Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Глава Boeing обозначил сроки презентации нового самолета

Глава Boeing Ортберг заявил, что новый самолет представят не раньше конца 2030-х
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Boeing планирует сосредоточиться на производстве лайнера 737 и может выпустить узкофюзеляжный самолет нового поколения ему на смену не раньше 2030-х годов. Об этом заявил генеральный директор авиапроизводителя Келли Ортберг в интервью агентству Bloomberg.

«Рынок скажет нам, когда наступит подходящее время. <...> Будет ли это в конце следующего десятилетия — посмотрим», — сказал он.

По словам Ортберга, наращивание производства существующих моделей авиалайнеров и погашение долгов потребует еще несколько лет. Глава компании также отметил, что на данный момент у Boeing также имеется множество невыполненных заказов.

В материале также указывается, что Boeing в вопросе производства нового самолета действует более консервативно, чем его конкурент — европейская компания Airbus, производящая пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты. В Airbus, как уточняется, уже заявили, что могут начать разработку новой модели своего лайнера A320 уже в 2030-х годах.

Ранее самолет Ил-114-300 получил сертификат для серийного производства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!