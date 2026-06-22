Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичка впала в кому после уколов красоты в столичной клинке

Mash: в Москве женщина впала в кому во время процедуры по омоложению
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве сотрудница Верховного суда впала в кому во время процедуры мезотерапии в клинике эстетической медицины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

52-летняя пациентка обратилась в Oria Clinic на улице Беловежской, чтобы сделать уколы с витаминами и гиалуроновой кислотой стоимостью 20 тысяч рублей. Во время инъекций она почувствовала слабость и потеряла сознание, ее доставили в реанимацию ЦКБ, более двух суток женщина находилась в коме, врачам удалось стабилизировать ее состояние.

По словам медиков, подобные инциденты происходят крайне редко. В большинстве случаев процедура не дает побочных эффектов, осложнения могут возникнуть, если косметолог работал нестерильными инструментами, также возможна индивидуальная непереносимость препарата.

Ранее в Москве женщина впала в кому во время пластической операции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!