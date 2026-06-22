Москвичка впала в кому после уколов красоты в столичной клинке

Mash: в Москве женщина впала в кому во время процедуры по омоложению

В Москве сотрудница Верховного суда впала в кому во время процедуры мезотерапии в клинике эстетической медицины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

52-летняя пациентка обратилась в Oria Clinic на улице Беловежской, чтобы сделать уколы с витаминами и гиалуроновой кислотой стоимостью 20 тысяч рублей. Во время инъекций она почувствовала слабость и потеряла сознание, ее доставили в реанимацию ЦКБ, более двух суток женщина находилась в коме, врачам удалось стабилизировать ее состояние.

По словам медиков, подобные инциденты происходят крайне редко. В большинстве случаев процедура не дает побочных эффектов, осложнения могут возникнуть, если косметолог работал нестерильными инструментами, также возможна индивидуальная непереносимость препарата.

Ранее в Москве женщина впала в кому во время пластической операции.