В Петербурге иностранец напал в подъезде на школьницу и пытался раздеть

В Петербурге арестован мужчина, напавший на ребенка в подъезде

В Петербурге заключен под стражу мужчина, который напал на девочку, повалил на ступеньки и пытался раздеть. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По данным суда, инцидент произошел 18 июля в подъезде дома в Шушарах. Обвиняемый напал на 14-летнюю школьницу. Мужчина повалил ребенка на пол, попытался раздеть и трогал за интимные части тела.

Несовершеннолетняя смога оказать сопротивление, злоумышленник не смог надругаться над ней. Спустя сутки подозреваемого в нападении задержали, ему предъявлено обвинение по статье о попытке изнасилования, суд заключил мужчину под стражу до 17 сентября. По данным 78.ru, задержанным оказался 30-летний иностранец. Мужчина женат, у него есть несовершеннолетний ребенок.

До этого на Камчатке мужчина изнасиловал 16-летнюю сестру жены и получил срок. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее священник четыре раза изнасиловал 17-летнюю девушку.